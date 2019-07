Van Gerwen verspeelt titelkansen in Las Vegas

Waar de nummer 1 van de wereld in Praag zijn meerdere moest erkennen in Keegan Brown, was in Amerika Michael Smith te sterk voo de Nederlander. Bully Boy plaatste zich via een 8-6 overwinning voor de halve finale van de U.S. Darts Masters.

Van Gerwen kwam met 0-2 en 1-3 achter en liep een groot deel van de wedstrijd achter Smith aan. Bij een 3-4 achterstand kreeg de man uit Vlijmen echter de geest en won hij drie legs op rij. Met een 6-4 voorsprong in de pocket leek Mighty Mike het duel naar zich toe te trekken, maar niets bleek minder waar.

Smith richtte zich op wonderbaarlijke wijze op en won liefst vier legs achter elkaar. Daardoor werd Van Gerwen uitgeschakeld en neemt zijn naamgenoot het in de halve eindstrijd op tegen Gerwyn Price, die te sterk was voor Gary Anderson.