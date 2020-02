Sensationeel basisdebuut Zirkzee met razendsnelle treffer voor Bayern

Het 18-jarige Nederlandse talent vervangt in de aanval de geblesseerde topschutter Robert Lewandowski in de uitwedstrijd tegen 1899 Hoffenheim en maakt dat direct waar. Nadat Serge Gnabry en Joshua Kimmich de bezoekers al een vliegende start hadden bezorgd met twee goals binnen zeven minuten, nam Zirkzee niet veel later de derde voor zijn rekening. De Nederlander profiteerde van een overstapje van Kimmich na een voorzet van Gnabry en rondde na slim voetenwerk beheerst af. Tot afgrijzen van Alfred Schreuder, de trainer van de thuisclub.

Bayern is koploper in Duitsland, maar heeft grote concurrentie van RB Leipzig en Borussia Dortmund. Zirkzee maakte in 2017 de overstap van Feyenoord naar Bayern München en werd eind november vorig jaar overgeheveld naar het eerste elftal. Hij viel inmiddels al een aantal keren in.

Lewandowski scoorde dit seizoen al 25 keer in de competitie, maar de Pool liep woensdag een knieblessure op in het Champions League-duel met Chelsea in Londen (3-0 zege) en is ongeveer vier weken uitgeschakeld.

