Babel tekent voor drie jaar bij Galatasaray

Het afgelopen half jaar speelde Babel in de Premier League bij Fulham. Hoewel Babel vijf doelpunten maakte en drie assists gaf, wist hij Fulham niet te behoeden voor degradatie uit de Premier League.

Babel wilde weg bij Fulham, omdat hij met het oog op zijn plek bij het Nederlands elftal op het hoogste niveau actief wil blijven. Onder bondscoach Ronald Koeman is Babel een vaste waarde in de nationale ploeg. De 56-voudig international maakte acht doelpunten in het Nederlands elftal.

Eerder speelde Babel ook voor Ajax, Liverpool, Hoffenheim, Kasimpasa, Al Ain, en Deportivo La Coruña.