Verkeersproblemen nekken Max Verstappen in tweede training in Monza

De WK-leider knokte op de zachtste band een tijd van 1.21,631. Hij was daarmee een kleine drie tienden van een seconde langzamer dan de snelste man van de middag, Ferrari-coureur Carlos Sainz. De Spanjaard was tijdens de eerste training nog een fractie langzamer geweest dan Verstappen.

Tijdens zijn snelste ronde op de zachtste band had Verstappen flink wat last van verkeer in de tweede sector, waardoor hij veel tijd verloor. Achter Sainz klokte Lando Norris (McLaren) de tweede tijd, vóór Verstappens teamgenoot Sergio Pérez.

In het droge en zonnige Monza werd de focus in de slotfase van de tweede training verlegd naar de racesimulaties, die er van Red Bull goed uitzagen. Pérez veroorzaakte met een schuiver in Parabolica wel een rode vlag en moest de strijd (opnieuw) vroegtijdig staken.

’Onderstuur’

„Ik had last van onderstuur en toen ik in het grind terechtkwam was het game over”, aldus de Mexicaan. „De schade aan de auto lijkt gelukkig mee te vallen. Positief is dat ik me erg comfortabel voelde in de auto. Dit was voor mij de beste vrijdag in een lange tijd. Dat geeft vertrouwen voor de rest van het weekeinde.”

Bekijk ook: Max Verstappen nipt de snelste in eerste training in Monza

Verstappen zag dat er nog wel wat te verbeteren viel, maar maakte zich tegelijkertijd niet al te veel zorgen. „We hebben een paar verschillende vleugelafstellingen geprobeerd, dat is hier altijd een beetje zoeken. We moeten nog wat finetunen. In de tweede training was het een beetje lastig om een goed beeld te krijgen. In mijn korte run werd ik opgehouden en tijdens de longrun konden we niet heel veel rondjes rijden, maar dat is voor iedereen hetzelfde. Het kon beter, maar het is ook niet het einde van de wereld.”

Bekijk hier de eerdere race-uitslagen, standen in de klassementen en de volledige kalender in de Formule 1