Hakim Ziyech schiet Chelsea naar finale FA Cup

In de 55e minuut nam Ziyech op Wembley de enige treffer van de wedstrijd voor zijn rekening. Na voorbereidend werk van Timo Werner kon Ziyech de bal met zijn linkerbeen simpel binnen tikken: 1-0. Het was zijn vijfde treffer voor Chelsea in alle competities sinds zijn overgang vorig jaar van Ajax. Even daarvoor was Kevin De Bruyne bij City geblesseerd uitgevallen met een enkelblessure.

Nog geen tien minuten na zijn openingstreffer hielp Ziyech een prima kans op de 2-0 om zeep. City-doelman Zack Steffen, die in Engels bekervoetbal eerste keus Ederson mag vervangen, kon redden met zijn benen.

Al in de openingsfase had Ziyech The Blues op voorsprong kunnen zetten. De oud-Ajacied kwam uit een voorzet van Werner al in de 6e minuut tot scoren. De treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel van de Duitse spits.

Tien minuten voor tijd werd Ziyech naar de kant gehaald voor Emerson Palmieri.

Hakim Ziyech (links) in duel met Ruben Dias van Manchester City. Ⓒ Pool via REUTERS

In de finale speelt Chelsea tegen de winnaar van het duel tussen Southampton en Leicester City dat voor zondag op het programma staat. De Londense club verloor vorig jaar in de eindstrijd van de FA Cup van Arsenal (2-1).