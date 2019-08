Ten Hag wil Veltman niet kwijt

„Ajax is in gesprek met Veltman over verlenging van zijn na dit seizoen aflopende contract”, vertelde Ajax-trainer Erik ten Hag na de 5-0 overwinning van Ajax op FC Emmen. „Ik heb hem gezegd, dat hij niet weg mag. Augustus is een belangrijke maand en daarin hebben we Veltman hard nodig.”

Hakim Ziyech, die één keer scoorde, verlengde afgelopen week zijn contract voor een jaar bij Ajax, tot de zomer van 2022. „Iedereen weet dat ik mij goed voel bij Ajax, en de club niet zomaar inruil voor iets anders”, vertelde de 26-jarige aanvaller in gesprek met FOX Sports. „Op een gegeven moment wil je sneller duidelijkheid voor jezelf. Die is er nu.”

Eerder tekende Nicolas Tagliafico, André Onana en David Neres ook al nieuwe contracten bij Ajax. „Dat is zeker mooi. We hebben een heel mooi team. Dat weet iedereen. We kunnen allemaal goed met elkaar opschieten. Dat maakt het extra leuk. We willen proberen nog een keer te doen wat we afgelopen seizoen hebben gepresteerd”, verklaarde Ziyech.

