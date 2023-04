Superieure Daniil Medvedev leert Jannik Sinner een lesje in finale Miami

Het betekende de negentiende titel voor de lange Rus, die voor de vierde keer dit jaar toesloeg. Eerder verzamelde hij titels in Doha, Dubai en Rotterdam. Ook bij het ABN AMRO Open tikte hij Sinner van de baan. De Italiaan had in de halve finales in een fantastisch gevecht nog afgerekend met Carlos Alcaraz, de nummer één van de wereld. Tegen Medvedev ontbeerde zijn spel variatie en leek Sinner ook wat vermoeid.

De Spanjaard voorkwam vorige week, naar nu blijkt, dat de Sunshine Double een prooi werd voor Medvedev. In de finale van het Masters 1000-toernooi van Miami rekende Alcaraz namelijk af met de Rus, die onlangs hoorde dat hij dit jaar net als andere Russen en Wit-Russen weer welkom is op Wimbledon. Vorig jaar weerde het grandslam-toernooien deze twee nationaliteiten vanwege de inval in Oekraïne.