Feyenoord-coach Slot: we moeten er heel hard voor werken

„Het was duidelijk dat we in de eerste helft niet zo goed speelden en kwamen ook weer op achterstand. Ze hebben ook meer kansen gehad, zelfs nog een hele grote, waar we goed wegkwamen. We gaven meer kansen weg dan normaal, maar we hebben nu iets minder lang gewacht om terug te komen”, zei Slot voor de camera van ESPN.

De Rotterdammers komen de laatste wedstrijden vaak op achterstand, maar maken dat in de slotfase weer goed. Ditzelfde scenario leek zich ook af te tekenen tegen Volendam, maar het ging beter draaien toen Slot in de rust ingreep. „In de tweede helft hebben we het ietsjes anders neergezet. Toen zat er meer ’schwung’ in en was het wachten tot we zouden scoren. Maar het blijft duidelijk dat we er heel hard voor moeten werken.”

Slot heeft wel vertrouwen op een goede afloop donderdag in de Europa League tegen Sjachtar Donetsk. Het eerste duel in de achtste finales eindigde in Warschau in 1-1. „Fysiek zijn we er zeker klaar voor, dat hebben we vandaag ook weer laten zien. We zijn in staat terug te vechten. We geven nooit op om tot een maximaal resultaat te komen. Dat gaan we donderdag ook doen.”