Heerenveen-trainer Johnny Jansen woedend op zelfkritische arbiter Martin van den Kerkhof

De gelijkmaker van Loïs Openda had volgens de Friezen en het spelregelboek niet mogen tellen, omdat de arbiter de bal zelf toucheerde en er daarna een veelbelovende aanval begon. In blessuretijd zorgde Openda ook nog voor de winnende treffer: 1-2.

De arbiter kon zichzelf achteraf wel voor zijn hoofd slaan. „Het was slimmer geweest om af te sluiten. Daar baal ik van. Dat is gewoon onhandig. Ik laat het doorgaan omdat Vitesse in balbezit blijft. Ik wil hier niet staan om dit soort situaties uit te leggen”, sprak Van den Kerkhof tegen ESPN.

De ogen van Heerenveen-trainer Johnny Jansen spuwden vuur. Helemaal toen hij hoorde dat een scheidsrechter een veelbelovende aanval mag affluiten als hijzelf daarvoor de bal heeft beroerd. „Er heerste ongeloof in de kleedkamer”, zei Jansen. „Iedereen denkt nu: hoe bestaat het eigenlijk? Natuurlijk moeten wij veel beter dat duel aangaan. De scheidsrechter gaf de voorassist. Het is gewoon schandalig. Er is toch ook een VAR. Ik begrijp er helemaal niets van. De supporters zongen: ’wissel die scheids.’ Dat hadden we moeten doen.”