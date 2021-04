Real Madrid-voorzitter Pérez: ’Clubs kunnen niet uit Super League stappen’

„Ik ben triest”, vertelde Perez over het feit dat de Super League volledig in elkaar is gevallen. „We zijn drie jaar bezig geweest met dit project, maar misschien hebben we het niet goed genoeg uitgelegd. La Liga kan je niet raken, als je wat geld wil verdienen, moet je dat dus met midweekse wedstrijden doen.”

Hij vervolgt: „Het huidige Champions League-format is verouderd en wordt pas interessant vanaf de kwartfinales. Daarom zochten we een systeem waarin de grootste teams van Europa al vroeger tegen elkaar spelen. Er valt nu eenmaal meer geld te verdienen als de grote clubs niet solidair moeten zijn me de rest.”

Contracten

Pérez vertelt dat het ook is gekomen door de schulden van de clubs. „De twaalf clubs die meededen hebben gezamenlijk 650 miljoen euro verlies geleden en volgend seizoen waarschijnlijk veel meer. Omdat het format niet meer werkt, besloten we om de twaalf grootste clubs bij elkaar te brengen. We dachten dat we veel meer geld konden krijgen voor de grote en kleinere clubs.”

Volgens Perez is het nog lang niet gedaan met de Super League. Op de Spaanse radio zei hij dat clubs er niet zomaar uit kunnen stappen. „Er zijn contracten getekend en daar moet men zich aan houden.”

Grote achterban

Volgens Pérez zijn vier clubs nog in gesprek over het project, Real Madrid, Barcelona, Juventus en AC Milan. „En de rest kan zo weer aansluiten. Misschien dat er dingen worden aangepast uit het oorspronkelijke plan, maar wat mij betreft gaan we er mee door. Het gaat om de clubs met een ongelooflijk grote achterban. Daar kan de rest van de voetbalwereld niet zomaar aan voorbij gaan.”

Twaalf Europese topclubs maakten in de nacht van zondag op maandag bekend een min of meer besloten competitie te hebben opgericht, de Super League. Er kwam zeer veel kritiek, waarop in eerste instantie de Engelse clubs besloten zich terug te trekken.