Freestyleski-kampioen Kyle Smaine (31) overleden bij lawine in Japan

Smaine en de tweede persoon waren buiten de piste aan het skiën toen de lawine zich vormde. Elf anderen waren op dat moment bij hen, waarvan drie personen kwamen ook in de lawine terechtkwamen, maar konden ontsnappen.

Het Amerikaanse Mountain Gazette meldde maandag al dat Smaine was overleden. Later op de dag volgde de bevestiging van de Japanse autoriteiten. Een fotograaf van het skitijdschrift, Grant Gunderson, postte dat zijn „ergste nachtmerrie” was uitgekomen. „Kyle is vijftig meter meegesleurd, begraven onder de sneeuw en gestorven na een door een andere skiër veroorzaakte lawine.”

De ski-wereld reageert aangeslagen op het nieuws. „Ik zou willen dat we meer tijd hadden gehad om te skiën. Dank dat je altijd zo’n positieve energie had”, schreef voormalig olympisch kampioen Joss Christensen op de Instagram-pagina van Smaine, die in 2015 bij het WK freestyleskiën goud won op het onderdeel halfpipe.

Japan, en vooral Nagano, werd vorige week getroffen door een koudegolf en zware sneeuwval. De plaats, waar in 1998 de Winterspelen plaatsvonden, is populair bij buitenlandse wintersporters. De autoriteiten hadden een waarschuwing afgegeven voor lawinegevaar in de regio.