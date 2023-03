Vitesse probeert onrustige fans gerust te stellen: ’Flinke stappen richting akkoord’

„We zitten als club in onrustig vaarwater, maar doen er alles aan om de urgente zaken zo snel mogelijk op te lossen en de club weer op de rit te krijgen”, aldus Rovers, die sinds 2020 als commercieel directeur werkzaam was. „Het bereiken van overeenstemming over een nieuwe huurovereenkomst voor stadion Gelredome is onze absolute topprioriteit”, zegt hij. „Er worden flinke stappen gezet richting een akkoord. Er is de afgelopen dagen hard doorgewerkt om zaken op papier te krijgen. We hebben er vertrouwen in dat we de komende dagen tot overeenstemming zullen komen.”

Vitesse heeft de huur van het Gelredome opgezegd, omdat het de huursom van 2 miljoen euro per jaar te hoog vindt. Het huidige contract loopt eind september af. Omdat eigenaar Nedstede de door Vitesse voorgestelde huursom voor de komende twintig jaar veel te laag vindt, is een impasse ontstaan.

Vorige week werd bekend dat hoofdsponsor eToro het aflopende contract met de Arnhemse club niet gaat verlengen. Daardoor moet Vitesse naarstig op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. „Ik wil benadrukken dat eToro’s besluit niets te maken heeft met onze huidige situatie. Natuurlijk is het jammer, maar belangrijk is dat we reeds een goed alternatief hebben liggen voor komend seizoen. Dit kan nog niet naar buiten, maar we kunnen dus wel melden dat de hoofdsponsorpositie is veiliggesteld”, aldus de interim-directeur.

Rovers gaf ook een update over de overname, die nog altijd niet is afgerond na het vertrek van grootaandeelhouder Valeri Oyf. „De volgende schakel in het proces is dat het volledige pakket, inclusief de nieuwe documenten, deze week nog bij de licentiecommissie van de KNVB zal worden aangeleverd”, schrijft Vitesse.

Dinsdagavond waren er zo’n honderd fans naar trainingslocatie Papendal gekomen om hun zorgen te uiten over de toekomst van Vitesse.