Henk ten Cate en Jan Kromkamp weten hoe bizar seizoensontknoping kan verlopen Ajax op hoede voor onzichtbare tegenstander

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Het zijn spannende weken voor Ajax. Pakken de Amsterdammers de landstitel? Ⓒ PROSHOTS

AMSTERDAM - Om in de resterende vier speelronden Ajax af te troeven en de landstitel te pakken moet PSV iets presteren wat in de 65-jarige historie van de Eredivisie uiterst zeldzaam is. Slechts vijfmaal eerder verspeelde een ploeg, die na dertig speelronden bovenaan stond, nog de titel en niet eerder was dat een ploeg met vier punten voorsprong en zo’n grote voorsprong in doelsaldo als Ajax nu heeft. Maar het verleden heeft ook bewezen dat er door kampioensstress heel rare dingen kunnen gebeuren, zoals bij de memorabele seizoensontknoping in 2007, gisteren op de kop af vijftien jaar geleden.