Herstelde Lance Stroll kan racen in Bahrein

Aston Martin bevestigt nu dat Stroll weer fit is en vrijdag in kan stappen tijdens de eerste vrije trainingen. Tijdens de testdagen werd hij vervangen door Felipe Drugovich, die net als de andere reservecoureur Stoffel Vandoorne wel aanwezig is in Bahrein. Aston Martin maakte tijdens de tests een erg goede indruk.

„Het was frustrerend om niet in Bahrein te zijn voor de tests en ik was teleurgesteld dat ik die dagen miste”, aldus Stroll. „Gezien de blessure aan mijn pols vonden het team en ik het echter het beste om ons te concentreren op het herstel, zodat ik klaar zou zijn voor dit weekend en het lange seizoen dat voor ons ligt.”

Stroll vervolgt: „Het was een onfortuinlijk ongeluk. Ik viel van mijn fiets toen mijn band een gat in de grond raakte, maar gelukkig was de schade niet significant en een succesvolle kleine operatie aan mijn rechterpols loste het probleem snel op. Sindsdien heb ik hard gewerkt met mijn team om ervoor te zorgen dat ik dit weekend volledig fit ben om te strijden.”