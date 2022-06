Churandy Martina niet in estafetteploeg WK atletiek

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

\Van Hooydonck en Benoot langer bij Jumbo-Visma

12.38 uur: De Belgische wielrenners Nathan Van Hooydonck en Tiesj Benoot hebben hun contract bij de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma verlengd. De 26-jarige Van Hooydonck verlengde zijn aflopende contract met twee jaar. Zijn 28-jarige ploeggenoot Benoot voegt twee seizoenen toe aan zijn nog een jaar doorlopende verbintenis. Beide renners starten vrijdag in de Tour de France.

„We waren er in het begin van het jaar al uit. Daar was ik heel blij mee”, zegt Van Hooydonck over zijn contractverlenging. „Het gaf me heel veel vertrouwen om het voorjaar in te gaan. Ik mag twee jaar langer uitkomen voor de beste ploeg ter wereld. Ik geloof in wat we doen en in de kopmannen die we hebben. Er zit veel wetenschap achter onze werkwijze. Voor mijn gevoel word ik op dezelfde manier behandeld als de kopmannen, met dezelfde faciliteiten en voorbereiding naar de belangrijke periodes toe. Dat is niet overal het geval. In deze ploeg kan ik de beste versie van mezelf worden”, zegt hij.

Ook Benoot, die pas een half jaar onder contract staat bij de Nederlandse formatie, is blij met zijn contractverlenging. Zijn overeenkomst met de ploeg loopt nu tot eind 2025. „Als de eerste maanden niet zo goed waren bevallen had ik nu niet verlengd. Ik ben vereerd dat het al werd voorgesteld om een contractverlenging te bespreken. Vanaf het eerste moment is alles heel goed gegaan en daarom ben ik zeer blij dat ik me langer aan de ploeg kan verbinden”, zegt Benoot. In het voorjaar eindigde hij tijdens Dwars door Vlaanderen op de tweede plek en in de Amstel Gold Race werd hij derde.

Sprinter Martina ontbreekt in estafetteploeg voor WK atletiek

12.02 uur: Churandy Martina ontbreekt in de estafetteploeg op de 4x100 meter die volgende maand meedoet aan de WK atletiek in Eugene. De 37-jarige sprinter, Nederlands recordhouder en vijf keer deelnemer aan de Olympische Spelen, behoort niet tot het gezelschap dat is uitverkoren voor de mondiale titelstrijd van 15 tot en met 24 juli in de Verenigde Staten.

Martina kondigde bij aanvang van het zomerseizoen aan dat hij zijn carrière voorlopig nog niet wil beëindigen en hij zinspeelde zelfs op deelname aan de Spelen van 2024 in Parijs. Hij wilde graag ook van toegevoegde waarde zijn voor de estafetteploeg, die op de 4x100 meter bij de wereldtop hoort. De technische staf passeert hem echter voor de WK. Joris van Gool, Raphael Bouju, Hensley Paulina, Elvis Afrifa, Taymir Burnet en Xavi Mo Ajok zijn opgenomen in de ploeg.

De vier atleten die vorige zomer stuntten op de Olympische Spelen met een zilveren medaille op de 4x400 meter estafette, zijn ook geselecteerd voor de WK atletiek. Liemarvin Bonevacia, Tony van Diepen, Ramsey Angela en Terrence Agard maken deel uit van de ploeg die op jacht gaat naar nieuw succes. Jochem Dobber, die vorig jaar op de Spelen in Tokio in de series liep en daardoor ook een medaille kreeg, ontbreekt in de WK-ploeg.

Femke Bol en Lieke Klaver zijn de kopvrouwen van de ploeg voor de 4x400 meter, waarin geen plek is voor Lisanne de Witte. Marije van Hunenstijn, de zussen Naomi en Zoë Sedney en routinier Jamile Samuel vormen de kern van de ploeg op de 4x100 meter. Dafne Schippers maakt geen deel uit van het estafetteteam. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter gaf al te kennen dat ze niet meedoet aan de WK.

De Atletiekunie maakt later de namen bekend van de atleten die individueel uitkomen op de WK. Er zijn atleten die zich hebben geplaatst door het behalen van de vereiste limiet, maar er zijn ook atleten die dankzij hun positie op de wereldranglijst nog een startbewijs kunnen bemachtigen. Die ranking wordt woensdag gepubliceerd.

Wel is duidelijk dat Sifan Hassan meedoet, ook al heeft ze dit jaar nog geen wedstrijd gelopen. Hassan is titelverdediger op de 1500 en 10.000 meter. Bol is een grote troef voor een medaille op de 400 meter horden.

Barcelona zint op juridische stappen tegen AS Roma

11.00 uur: FC Barcelona overweegt juridische stappen tegen de Italiaanse voetbalclub AS Roma. De Italianen maakten bekend dat ze toch niet meedoen aan de jaarlijkse strijd om de Trofeu Joan Gamper, de openingswedstrijd van Barcelona. De Catalanen zijn niet te spreken over die beslissing en hebben hun juridische team op de zaak gezet.

De wedstrijd stond gepland op 6 augustus, maar volgens de Italiaanse club past de wedstrijd niet in de seizoensvoorbereiding. „Dit besluit is genomen om onze hoofddoelstelling van een zo goed mogelijke voorbereiding te kunnen garanderen. We zullen de voorbereiding op het seizoen dichterbij huis treffen”, meldt AS Roma. Zowel de mannen- als vrouwenploegen zouden elkaar treffen in Barcelona.

Volgens de Spaanse ploeg heeft AS Roma „eenzijdig en zonder opgaaf van reden” besloten om het door beide partijen ondertekende contract te beëindigen. „De juridische afdeling van de club bestudeert mogelijke stappen tegen de Italiaanse club om de schade te claimen die de onverwachte en ongerechtvaardigde beslissing kan veroorzaken voor Barcelona en zijn fans”, meldt de Spaanse club in een statement.

FC Barcelona zoekt ondertussen naar een nieuwe tegenstander voor de wedstrijd.

Irving blijft voor 37 miljoen dollar jaar extra bij Brooklyn Nets

08.16 uur: Basketbalvedette Kyrie Irving kiest toch voor een langer verblijf bij de Brooklyn Nets. De guard licht de optie in zijn contract om voor 37 miljoen dollar een extra jaar te spelen bij de NBA-club uit New York, meldden Amerikaanse media. De 30-jarige Irving werd de afgelopen tijd met andere teams in verband gebracht.

Irving speelde in de afgelopen drie seizoenen ’slechts’ 103 wedstrijden voor de Nets. Hij was vaak geblesseerd en mocht afgelopen seizoen veel thuiswedstrijden niet meedoen omdat hij zich niet had laten inenten tegen het coronavirus. In de 29 wedstrijden die hij wel meedeed kwam hij tot een gemiddelde score van 27,4 punten.

Schorsing Nigeriaanse atlete Okagbare loopt op naar 11 jaar

07.57 uur: De Nigeriaanse atlete Blessing Okagbare is nog een jaar langer geschorst dan ze al was. Haar verbanning van de atletiek is opgelopen van tien naar elf jaar. De integriteitseenheid van de mondiale atletiekbond AIU deed het jaar extra erop omdat de 33-jarige Okagbare vorig jaar juni, vlak voor de olympische kwalificatiewedstrijden in haar land, een dopingcontrole had omzeild.

Okagbare veroverde op de Zomerspelen van 2008 in Beijing zilver bij het verspringen en won op de WK in Moskou van 2013 zilver bij het verspringen en brons op de 200 meter. Ze werd in juli vorig jaar tijdens de Olympische Spelen in Tokio betrapt op het gebruik van een verboden groeihormoon en uitgesloten van verdere deelname. Ze kreeg dit jaar in februari een schorsing van tien jaar opgelegd wegens meerdere overtredingen van de dopingregels.

De nieuwe straf heeft ook negatieve gevolgen voor de Nigeriaanse ploeg op de 4x100 meter estafette. Okagbare liep namelijk mee in het kwartet dat zich tijdens de olympische kwalificatiewedstrijden in haar land plaatste voor de wereldkampioenschappen atletiek, die volgende maand worden gehouden in het Amerikaanse Eugene. Haar bijkomende schorsing betekent dat Nigeria niet mag deelnemen op de 4x100 meter bij de WK. „In een estafetteteam is het zo dat als één lid de antidopingregels overtreedt, iedereen de dupe wordt van het schrappen van resultaten. Ze betalen allemaal de prijs”, zei hoofd Brett Clothier van de AIU.