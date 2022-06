Sport kort: Hoever en Mwene ook present op training PSV

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Mwene en Hoever melden zich op training PSV

11.08 uur: Phillipp Mwene en aanwinst Ki-Jana Hoever hebben zich maandag voor het eerst gemeld op de training van PSV, dat in voorbereiding is op het komende seizoen. De Oostenrijker Mwene keert terug na een blessure. Hoever, eveneens verdediger, wordt door de Eindhovenaren voor een jaar gehuurd van het Engelse Wolverhampton Wanderers.

Coach Ruud van Nistelrooij mist nog internationals als Cody Gakpo en Jordan Teze, die zich pas op 4 juli hoeven te melden. Carlos Vinicius, André Ramalho en Mauro Junior ontbreken vanwege een blessure maar worden later in de voorbereiding wel verwacht. Dat geldt niet voor Olivier Boscagli. De Franse verdediger liep in april een zware knieblessure op en maakt waarschijnlijk pas in de tweede helft van het seizoen zijn rentree.

PSV heeft op zaterdag 2 juli een oefenwedstrijd ingelast tegen Cercle Brugge. Toeschouwers zijn daarbij niet toegestaan, wel verzorgt de club een livestream.

Van de Zandschulp begint als 25e van de wereld aan Wimbledon

09.36 uur: Botic van de Zandschulp begint als nummer 25 van de wereld aan Wimbledon. Op de maandag gepubliceerde ATP-lijst is de Nederlander ten opzichte van vorige week een plaats gestegen. Van de Zandschulp, die afgelopen week bij het grastoernooi van Mallorca al in de eerste ronde verloor, stond aan het begin van dit jaar nog 57e.

Tallon Griekspoor bereikte op Mallorca de kwartfinales, maar zag zijn ranking niet veranderen: 53e. Tim van Rijthoven steeg een plaatsje en is nu de nummer 104 van de wereld. Beiden komen maandag al in actie op Wimbledon, Van Rijthoven met een wildcard.

In de top 10 was slechts één wijziging. De Griek Stefanos Tsitsipas steeg een plaats en staat nu vijfde. Dat ging ten koste van de Noor Casper Ruud. De Rus Daniil Medvedev leidt de wereldranglijst. Hij is, net als alle andere tennissers uit Rusland en Belarus, niet welkom op Wimbledon vanwege de oorlog in Oekraïne. Tennisbond ATP besloot daarom dat er op het Londense gras geen punten voor de wereldranglijst te verdienen zijn.

Jackson loopt derde tijd ooit op 200 meter

07.41 uur: De Jamaicaanse atlete Shericka Jackson heeft zondag de op twee na snelste tijd ooit gelopen op de 200 meter. De sprintster deed dat tijdens de kampioenschappen van haar land in Kingston. Met een tijd van 21,55 geldt zij meteen als een van de favorieten voor de wereldtitel, volgende maand bij de WK in het Amerikaanse Eugene. De 27-jarige Jackson had vrijdag al de 100 meter gewonnen.

Slechts Florence Griffith-Joyner (21,34) en de Jamaicaanse Elaine Thompson-Herah (21,53) waren ooit sneller. De Amerikaanse, in 1998 overleden, liep haar wereldrecord op de Olympische Spelen van Seoel in 1988. De tijd van Thompson-Herah was vorig jaar in Tokio goed voor de olympische titel. Dafne Schippers staat met 21,63, waarmee ze in Beijing in 2015 de wereldtitel veroverde, op de zesde plaats op de eeuwige ranglijst van de dubbele sprintafstand.