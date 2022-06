Sport Kort: Schorsing atlete Okagbare verhoogd naar 11 jaar

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Irving blijft voor 37 miljoen dollar jaar extra bij Brooklyn Nets

08.16 uur: Basketbalvedette Kyrie Irving kiest toch voor een langer verblijf bij de Brooklyn Nets. De guard licht de optie in zijn contract om voor 37 miljoen dollar een extra jaar te spelen bij de NBA-club uit New York, meldden Amerikaanse media. De 30-jarige Irving werd de afgelopen tijd met andere teams in verband gebracht.

Irving speelde in de afgelopen drie seizoenen 'slechts' 103 wedstrijden voor de Nets. Hij was vaak geblesseerd en mocht afgelopen seizoen veel thuiswedstrijden niet meedoen omdat hij zich niet had laten inenten tegen het coronavirus. In de 29 wedstrijden die hij wel meedeed kwam hij tot een gemiddelde score van 27,4 punten.

Schorsing Nigeriaanse atlete Okagbare loopt op naar 11 jaar

07.57 uur: De Nigeriaanse atlete Blessing Okagbare is nog een jaar langer geschorst dan ze al was. Haar verbanning van de atletiek is opgelopen van tien naar elf jaar. De integriteitseenheid van de mondiale atletiekbond AIU deed het jaar extra erop omdat de 33-jarige Okagbare vorig jaar juni, vlak voor de olympische kwalificatiewedstrijden in haar land, een dopingcontrole had omzeild.

Okagbare veroverde op de Zomerspelen van 2008 in Beijing zilver bij het verspringen en won op de WK in Moskou van 2013 zilver bij het verspringen en brons op de 200 meter. Ze werd in juli vorig jaar tijdens de Olympische Spelen in Tokio betrapt op het gebruik van een verboden groeihormoon en uitgesloten van verdere deelname. Ze kreeg dit jaar in februari een schorsing van tien jaar opgelegd wegens meerdere overtredingen van de dopingregels.

De nieuwe straf heeft ook negatieve gevolgen voor de Nigeriaanse ploeg op de 4x100 meter estafette. Okagbare liep namelijk mee in het kwartet dat zich tijdens de olympische kwalificatiewedstrijden in haar land plaatste voor de wereldkampioenschappen atletiek, die volgende maand worden gehouden in het Amerikaanse Eugene. Haar bijkomende schorsing betekent dat Nigeria niet mag deelnemen op de 4x100 meter bij de WK. "In een estafetteteam is het zo dat als één lid de antidopingregels overtreedt, iedereen de dupe wordt van het schrappen van resultaten. Ze betalen allemaal de prijs", zei hoofd Brett Clothier van de AIU.