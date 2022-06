Watford schrapt oefenduel met Qatar na reacties fans

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Watford schrapt oefenduel met Qatar na reacties bezorgde fans

20.22 uur: Watford heeft een oefenduel met de nationale ploeg van Qatar afgezegd. De Engelse voetbalclub nam die beslissing nadat twee supportersverenigingen hadden laten weten dat ze zich ernstig zorgen maken over de mensenrechten in het land waar op 21 november het WK begint.

De twee supportersgroepen hadden Watford opgeroepen om rond het oefenduel steun te betuigen aan alle arbeidsmigranten, lhbti’ers en vrouwen in Qatar. Watford, afgelopen seizoen gedegradeerd uit de Premier League, besloot vervolgens het oefenduel af te zeggen. Qatar is een van de tegenstanders van het Nederlands elftal in de groepsfase van het WK.

Beste BMX’ers boycotten EK op ’onveilige baan’ in Dessel

18.28 uur: De beste BMX’ers van Nederland doen op 9 juli niet mee aan het EK in het Belgische Dessel. Bondscoach Martijn Jaspers ontdekte tijdens een training dat de baan niet veilig is. De Nederlandse wielerbond KNWU heeft vervolgens besloten geen BMX’ers van 15 jaar en ouder naar het EK te sturen.

De KNWU heeft bij de Europese wielerbond aangeven wat er aan de baan in Dessel mankeert. „Het antwoord dat we hebben ontvangen geeft ons niet het vertrouwen dat de door ons aangegeven problemen zodanig worden opgelost dat de wedstrijden op een veilige manier op een topniveau kunnen worden verreden”, meldt Henk van Beusekom van de KNWU.

„Wij hebben onze verzekeringsmaatschappij gevraagd in hoeverre wij aansprakelijk gesteld zouden kunnen worden voor ongevallen tijdens een wedstrijd op een baan in het buitenland”, vertelt Van Beusekom. „Zij gaven ons te kennen dat wij aansprakelijk gesteld kunnen worden als wij sporters inschrijven voor een evenement waarover wij zelf twijfels hebben bij het veilig kunnen verrijden van de wedstrijd. Dit alles bij elkaar heeft ons doen besluiten om alle renners van 15 jaar en ouder van de deelnemerslijst te halen. Rijders jonger dan 15 jaar zijn wel verzekerd omdat ze lagere snelheden halen.”

Het WK BMX wordt van 29 tot en met 31 juli in het Franse Nantes gehouden.

Nederlands wielerkampioene Markus verlengt contract Jumbo-Visma

16.11 uur: Riejanne Markus rijdt ook de komende twee jaar voor Jumbo-Visma. De 27-jarige renster uit Diemen heeft haar contract bij de Nederlandse ploeg verlengd tot eind 2024. Markus veroverde zaterdag bij het NK op de weg de rood-wit-blauwe kampioenstrui op de VAM-berg in Drenthe.

„Ik voel me heel goed thuis in deze ploeg”, zei Markus, die bij het NK tijdrijden in Emmen tweede werd bij de elite achter Ellen van Dijk. Ze hoopt in 2024 bij de Olympische Spelen van Parijs de tijdrit te mogen rijden. „De aanpak en de familiaire sfeer passen goed bij me. We worden zowel op sportief als mentaal vlak gecoacht. Daardoor ben ik de afgelopen anderhalf jaar niet alleen als renster, maar ook als mens gegroeid.”

Markus klopte zaterdag Shirin van Anrooij in een sprint bovenop de VAM-berg. Ze mag daardoor een jaar in de Nederlandse kampioenstrui rijden. Markus doet eind volgende maand mee aan de Tour de France voor vrouwen.

Spaanse voetbalsters zonder topscorer Hermoso naar EK in Engeland

15.11 uur: De Spaanse voetbalsters gaan zonder Jennifer Hermoso naar het EK in Engeland. De 32-jarige aanvalster heeft in de voorbereiding een knieblessure opgelopen en mist daardoor het toernooi. Spanje behoort tot de favorieten voor de Europese titel.

Hermoso verhuisde onlangs van FC Barcelona naar de Mexicaanse club Pachuca. Ze maakte in de afgelopen drie seizoenen bijna negentig doelpunten voor Barcelona, waarmee ze vorig jaar de Champions League won. Dit jaar moest de Spaanse kampioen het in de finale van het Europese bekertoernooi afleggen tegen Olympique Lyon.

Hermoso werd vorig jaar topscorer van de Champions League. In 91 interlands voor Spanje maakte ze 45 doelpunten, waarmee Hermoso de topscorer aller tijden van haar land is. Spanje zit op het EK in groep B bij recordkampioen Duitsland, Denemarken en Finland. De bekendste speelster in de selectie is Alexia Putellas van FC Barcelona, die afgelopen jaar de Ballon d’Or (Gouden Bal) kreeg bij de vrouwen en ook door de FIFA werd uitgeroepen tot voetbalster van het jaar.

Rugbybond houdt vast aan uitsluiting Spanje voor WK

13.58 uur: Spanje blijft ook na beroep uitgesloten van deelname aan het WK rugby van volgend jaar. Het Zuid-Europese land werd eerder gestraft voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler in twee kwalificatieduels voor het mondiale toernooi dat in Frankrijk wordt gehouden. Spanje tekende protest aan, maar een onafhankelijke beroepscommissie wees dat af, meldt wereldrugbybond World Rugby maandag.

„Na bestudering van de door de Spaanse bond en World Rugby aangeleverde stukken heeft de commissie het beroep verworpen”, staat in een verklaring. Spanje kreeg ook puntenaftrek en een boete van 25.000 pond (29.000 euro). Roemenië is aangewezen als vervanger.

Het ging om de in Zuid-Afrika geboren Gavin van den Berg, die volgens de regels van World Rugby nog niet voor de Spaanse nationale ploeg had mogen uitkomen. Hij speelde twee keer mee in kwalificatiewedstrijden tegen Nederland.

Van Rouwendaal op WK buiten medailles op 5 kilometer open water

13.20 uur: Zwemster Sharon van Rouwendaal heeft bij de WK in Hongarije geen medaille kunnen veroveren op de 5 kilometer in het open water. De 28-jarige Nederlandse tikte in het Lupa-meer als tiende aan. Het goud ging naar Ana Marcela Cunha, de olympisch kampioene op de 10 kilometer.

De 30-jarige Braziliaanse won de sprint van de voorste groep en veroverde al haar zesde wereldtitel in het open water. Ze prolongeerde haar titel op de kortste afstand, de 5 kilometer. De Française Aurélie Muller eindigde als tweede, het brons ging naar Giulia Gabbrielleschi uit Italië.

Van Rouwendaal wacht nog steeds op haar eerste wereldtitel. De geboren Baarnse pakte wel al drie keer WK-zilver in het open water. Ze werd in 2016 in Rio de Janeiro olympisch kampioene op de 10 kilometer, vorig jaar in Tokio eindigde ze als tweede achter Cunha. In de aanloop naar de Spelen had ze bij de EK in Boedapest haar Europese titels op de 5 en 10 kilometer geprolongeerd.

Op de WK in hetzelfde Lupa-meer zwom de Nederlandse troef de eerste kilometers op de tweede plaats, vlak achter de Australische Moesha Johnson. In het tweede deel van de race zakte Van Rouwendaal echter wat weg. Ze kon in de finishstraat niet meesprinten om de medailles.

Woensdag doet Van Rouwendaal op de WK in Boedapest ook mee aan de 10 kilometer. Ze heeft eveneens de 25 kilometer van donderdag op haar programma staan. Van Rouwendaal mikt op beide afstanden op medailles.

Bij de mannen ging de wereldtitel op de 5 kilometer naar de Duitser Florian Wellbrock, de olympisch kampioen van Tokio op de dubbele afstand. Wellbrock (24) bleef de Italiaan Gregorio Paltrinieri bijna vier seconden voor. Michailo Romantsjoek uit Oekraïne pakte het brons. Bij de WK van drie jaar geleden in Zuid-Korea won Wellbrock de 10 kilometer in het open water en de 1500 meter in het zwembad.

Mwene en Hoever melden zich op training PSV

11.08 uur: Phillipp Mwene en aanwinst Ki-Jana Hoever hebben zich maandag voor het eerst gemeld op de training van PSV, dat in voorbereiding is op het komende seizoen. De Oostenrijker Mwene keert terug na een blessure. Hoever, eveneens verdediger, wordt door de Eindhovenaren voor een jaar gehuurd van het Engelse Wolverhampton Wanderers.

Coach Ruud van Nistelrooij mist nog internationals als Cody Gakpo en Jordan Teze, die zich pas op 4 juli hoeven te melden. Carlos Vinicius, André Ramalho en Mauro Junior ontbreken vanwege een blessure maar worden later in de voorbereiding wel verwacht. Dat geldt niet voor Olivier Boscagli. De Franse verdediger liep in april een zware knieblessure op en maakt waarschijnlijk pas in de tweede helft van het seizoen zijn rentree.

PSV heeft op zaterdag 2 juli een oefenwedstrijd ingelast tegen Cercle Brugge. Toeschouwers zijn daarbij niet toegestaan, wel verzorgt de club een livestream.

Van de Zandschulp begint als 25e van de wereld aan Wimbledon

09.36 uur: Botic van de Zandschulp begint als nummer 25 van de wereld aan Wimbledon. Op de maandag gepubliceerde ATP-lijst is de Nederlander ten opzichte van vorige week een plaats gestegen. Van de Zandschulp, die afgelopen week bij het grastoernooi van Mallorca al in de eerste ronde verloor, stond aan het begin van dit jaar nog 57e.

Tallon Griekspoor bereikte op Mallorca de kwartfinales, maar zag zijn ranking niet veranderen: 53e. Tim van Rijthoven steeg een plaatsje en is nu de nummer 104 van de wereld. Beiden komen maandag al in actie op Wimbledon, Van Rijthoven met een wildcard.

In de top 10 was slechts één wijziging. De Griek Stefanos Tsitsipas steeg een plaats en staat nu vijfde. Dat ging ten koste van de Noor Casper Ruud. De Rus Daniil Medvedev leidt de wereldranglijst. Hij is, net als alle andere tennissers uit Rusland en Belarus, niet welkom op Wimbledon vanwege de oorlog in Oekraïne. Tennisbond ATP besloot daarom dat er op het Londense gras geen punten voor de wereldranglijst te verdienen zijn.

Jackson loopt derde tijd ooit op 200 meter

07.41 uur: De Jamaicaanse atlete Shericka Jackson heeft zondag de op twee na snelste tijd ooit gelopen op de 200 meter. De sprintster deed dat tijdens de kampioenschappen van haar land in Kingston. Met een tijd van 21,55 geldt zij meteen als een van de favorieten voor de wereldtitel, volgende maand bij de WK in het Amerikaanse Eugene. De 27-jarige Jackson had vrijdag al de 100 meter gewonnen.

Slechts Florence Griffith-Joyner (21,34) en de Jamaicaanse Elaine Thompson-Herah (21,53) waren ooit sneller. De Amerikaanse, in 1998 overleden, liep haar wereldrecord op de Olympische Spelen van Seoel in 1988. De tijd van Thompson-Herah was vorig jaar in Tokio goed voor de olympische titel. Dafne Schippers staat met 21,63, waarmee ze in Beijing in 2015 de wereldtitel veroverde, op de zesde plaats op de eeuwige ranglijst van de dubbele sprintafstand.