Dylan Groenewegen wint de zevende etappe in de Tour. Ⓒ AFP

Het nog altijd omvangrijke peloton is even na 13.45 uur vertrokken voor de elfde etappe van de Tour de France, een 167 kilometer lange rit van Albi naar Toulouse. De verwachting is dat het aan de finish een massasprint wordt, hetgeen een nieuwe kans betekent voor Dylan Groenewegen.