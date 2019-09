Ricciardo: ’Wat is het nog waard?’

De Fransman Hubert kwam afgelopen zaterdag om het leven nadat hij op de Raidillon op Spa-Francorchamps om onverklaarbare reden de controle over zijn bolide verloor en in de banden terechtkwam. De onfortuinlijke Hubert zag zijn wagen terug op de weg van het circuit kaatsen en werd in de daaropvolgende seconde vol in de flank geramd door de Amerikaan Correa. Voor Hubert kwam alle hulp te laat.

„Natuurlijk, het is je baan en je leven, maar ook gewoon maar racewagens die in een rondje rijden”, aldus de Renault-coureur tegen de BBC. „Ik was blij dat de race voorbij was eerlijk gezegd.”

Opluchting

De 30-jarige voormalig Red Bull-racer vervolgt: „Ik weet dat het - gek genoeg - de beste manier was om respect te tonen door juist te racen. Maar denk niet dat er iemand was die daadwerkelijk op dat moment op het circuit wilde zijn. Laat staan om te racen. Ik spreek voor mezelf, maar ik weet zeker dat ik niet de enige was.”

De Australiër vond het zwaar. „Ik probeerde mijn ’moedige’ gezicht op te zetten de hele dag, maar ik weet dat er veel mensen met pijn zaten in de paddock. Iedereen was opgelucht dat de race erop zat. Vanaf nu kunnen we verder en laten we met z’n allen hopen dat dit soort shit nooit meer gaat gebeuren.”