Cirstea stunt tegen Sabalenka in Miami, Koolhof klaar in dubbelspel

Voor Cirstea (32) is het haar eerste halvefinaleplaats op een WTA 1000-toernooi, het niveau onder de grand slams, sinds 2013. Ze is de eerste speelster ooit van buiten de top 50 die in hetzelfde jaar negen wedstrijden weet te winnen tijdens de zogenoemde ’Sunshine Double’, oftewel Indian Wells en Miami. In Indian Wells werd ze in de kwartfinales verslagen door de Poolse Iga Swiatek.

Wesley Koolhof met tennispartner Neal Skupski (links). Ⓒ ANP/HH

Koolhof klaar in dubbelspel

Wesley Koolhof is in de kwartfinales van het dubbelspel uitgeschakeld. De nummer 1 van de wereld in het dubbelspel verloor samen met zijn Britse partner Neal Skupski met 4-6 7-6 (5) 10-5 van de Fransman Édouard Roger-Vasselin en Santiago González uit Mexico.

De 33-jarige Koolhof haalde vorig jaar met Skupski nog de finale in Miami. In 2019 stond de Nederlander samen met de Griek Stefanos Tsitsipas in de eindstrijd in Florida.

Koolhof en Skupski wachten dit jaar nog op hun eerste titel. In 2022 waren ze op zeven toernooien het beste koppel.

