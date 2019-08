Pijnlijk begin Ajax aan nieuw seizoen

Ondanks het balbezit van Ajax in de openingsfase, kwam de eerste officiële tik van Vitesse-kant. Vanaf de rechterflank legde Vyacheslav Karavaev de bal terug op Matus Bero. Laatstgenoemde stond volledig vrij in het strafschopgebied van de Amsterdammers en legde aan voor een schot.

Matus Bero viert de voorsprong van Vitesse. Ⓒ BSR/Soccrates

Perr Schuurs, die van trainer Erik ten Hag het vertrouwen kreeg, gooide zich ervoor, maar via zijn been hem belandde de bal achter André Onana, die niet meer op tijd kon reageren.

Schietschijf

Ajax ging direct op zoek naar de gelijkmaker. Eerst kreeg Donny van de Beek een uitgelezen mogelijkheid om de score gelijk te trekken, maar vanaf een meter of tien van het doel kon de middenvelder niet raak schieten door toedoen van Remko Pasveer. Enkele minuten later vuurde Daley Blind snoeihard op doel, maar dit keer was het aluminium een sta in de weg. In de rebound moest Van de Beek opnieuw zijn meerdere erkennen in de Vitesse-doelman.

Donny van de Beek had een aantal mogelijkheden nodig, maar liet uiteindelijk wel de 1-1 aantekenen. Ⓒ ANP

Het doel van de Arnhemmers bleef een schietschijf voor Ajax. Na een halfuur was het dan eindelijk raak. Nu kwam Van de Beek - die veelvuldig in verband wordt gebracht met een transfer naar Real Madrid - wel als winnaar uit de strijd. Op aangeven van Hakim Ziyech schoof hij de 1-1 binnen. Dit was tevens de ruststand in Arnhem.

Oud-Ajacied

Na rust kwam het eerste gevaar opnieuw van de thuisploeg en wederom stond er een Vitesse-aanvaller vogelvrij in de zestien van Ajax. Bryan Linssen had echter wat ruzie met de bal, waardoor Nicolas Tagliafico kon corrigeren. Daarbij raakte de Argentijn zijn opponent wel. De VAR keek nog naar het incident, maar besloot niet in te grijpen.

Riechedly Bazoer eiste tegen zijn voormalig werkgever een hoofdrol op. Hij scoorde, maar werd later met zijn tweede geel ook van het veld gestuurd. Ⓒ VI Images

Tien minuten na rust keek Ajax weer tegen een achterstand aan. Nota bene Riechedly Bazoer, die in het verleden 71 keer in actie kwam voor de Amsterdammers, werd geen strobreed in de weg gelegd en streepte Vitesse op voorsprong.

Onbenut

Binnen enkele minuten kregen de bezoekers een haast onmisbare kans om weer langszij te komen. Zowel Ziyech als Razvan Marin konden - bijna voor open doel - de mogelijkheid niet omzetten in een treffer.

Ajax was slordig in balbezit. Het duurde tot een kwartier voor tijd dat de landskampioen langszij kwam. Dusan Tadic schoot van dichtbij hard de 2-2 binnen. Het had wel wat weg van buitenspel, maar de het bestuderen van de beelden werd het doelpunt goedgekeurd.

Dusan Tadic maakte de 2-2. Ⓒ BSR/Soccrates

Kasper Dolberg kon Ajax tien minuten voor tijd op voorsprong schieten. De Deen stond oog in oog met Pasveer, maar de doelman kon de inzet van de Ajacied met zijn teen keren. Zo liet de formatie van Ten Hag opnieuw een grote kans onbenut.

Puntenverlies

Bazoer, die eerder in de wedstrijd Vitesse nog op 2-1 schoot, moest vijf minuten voor tijd het veld verlaten. Het lukte Ajax echter niet om met een man meer een overwinning uit het vuur te slepen.

Zo begint Ajax het seizoen, net zoals de twee jaar hiervoor, met puntenverlies aan een nieuw Eredivisieseizoen.

