Lewis Hamilton waarschuwt Max Verstappen: ‘Ik ga agressiever rijden’

Toch moet zijn aankondiging niet gezien worden als een manier van wraak nemen, stelde Hamilton. ,,Of ik met revanchegevoelens naar Bahrein ben afgereisd? Nee, zo zit ik niet in elkaar”, aldus de Engelsman, die een achtste wereldtitel vorig jaar in de slotronde van de slotrace in rook zag opgaan door een veelbesproken besluit omtrent de safety car-situatie.

Het kostte wedstrijdleider Michael Masi zijn baan en bovendien zijn de regels nu aangepast en duidelijker. ,,Ik koester geen wrok”, aldus Hamilton over de kwestie. ,,Het is ook belangrijk om vorig seizoen nu los te laten. Ik kan alleen controleren wat voor me ligt, het verleden kan ik niet meer veranderen. Ik wil dit seizoen gewoon op mijn best voor de dag komen en het liefst nog iets beter. Ik wil het minstens net goed doen als aan het einde van vorig jaar toen we met het team veel races wonnen. We verwelkomen de voorgestelde veranderingen. Hopelijk werken ze beter. Het is vooral belangrijk dat de regels consistent zijn, dat is alles waar wij als rijders om vragen.”

Boete

Hamilton heeft nog geen gesprek gehad met de nieuwe FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Die kondigde eerder aan dat de Mercedes-coureur mogelijk nog wordt gestraft vanwege het skippen van het jaarlijkse autosportgala. ,,We hebben elkaar nog niet gesproken, maar volgens mij krijg ik een boete. We gaan kijken of het geld kan worden gedoneerd aan een goed doel, waarmee we jongeren met een kwetsbare achtergrond kunnen enthousiasmeren voor een technische baan in de motorsport.”

Natuurlijk werd ook vooruitgeblikt op het nieuwe seizoen. Hamilton herhaalde de boodschap die hij na de testdagen al bezigde en zei rekening te houden met een moeizaam openingsweekeinde. ,,Ik denk niet dat we sinds vorige week veel vooruitgang hebben geboekt”, aldus de 37-jarige Engelsman.

Wel hoop ik dat we de auto beter hebben leren begrijpen en op de manier een stap voorwaarts kunnen maken. Dat gaan we op de baan ondervinden. Al verwacht ik in zo’n korte tijd geen grote veranderingen. We zullen dus nog wel wat problemen ondervinden. Het wordt belangrijk om op andere gebieden het beste uit onszelf te halen. We moeten positief blijven. We zijn het beste team op de grid en ik prijs me zeer gelukkig met de groep mensen die achter me staat. Ik weet dat we hieruit kunnen komen.”