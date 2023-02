VIDEO Vijf spelers van het veld gestuurd na vechtpartij in NBA

Minnesota Timberwolves-speler Austin Rivers en Orlando Magic-center Mo Bamba waren zaterdagnacht het middelpunt van een vechtpartij die resulteerde in het wegsturen van vijf spelers.

Het was Bamba die aan het einde van het derde kwart en met een 83-73-voorsprong voor Orlando Magic van de bank kwam om Austin Rivers te confronteren. Er volgden verschillende klappen, terwijl Jalen Suggs, Jaden McDaniels en Taurean Prince zich met de debatten kwamen bemoeien. Rivers en Bamba bleven worstelen op de vloer terwijl staf en teamgenoten de twee probeerden te scheiden.

Naar de reden van de actie van Bamba was even gissen, maar de herhaling toonde dat Rivers recht voor de Magic-bank wat dingen zei terwijl het spel aan de andere kant van het veld zich afspeelde. Rivers had op zijn beurt weer wat gehoord. „Ik hoorde net wat slechte woorden richting mij vanop hun bank, enkel door één kerel. Hij had ook iets gezegd tijdens het spel ervoor”, zei Rivers na de wedstrijd, schijnbaar verwijzend naar Bamba.

„Ik ga niet echt ingaan op wat hij zei. Ik hield gewoon niet van de manier waarop hij tegen me praatte, ook zonder reden. Ik niet ken die kerel zelfs en weet niets over hem, enkel dat hij voor de Magic speelt.” Zowel Rivers, Bamba, Suggs, McDaniels als Prince werden zonder pardon van het veld gestuurd door de officials.

Vechtpartijen en harde woordenwisselingen lijken er de laatste tijd steeds meer bij te horen in de NBA, want één dag eerder werden ook Dillon Brooks (Memphis Grizzlies) en Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) al bestraft voor een lichtere confrontatie.

Suns kloppen koploper Celtics

De basketballers van koploper Boston Celtics zijn in eigen huis onderuit gegaan tegen Phoenix Suns. De bezoekers wonnen in Boston in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA met 106-94.

Jaylen Brown maakte 27 punten voor de Celtics. Jayson Tatum zorgde voor 20 punten en Derrick White voor 19, maar dat was niet genoeg. Bij de Suns was Mikal Bridges topscorer met 25 punten en maakte Chris Paul er 15. Dario Saric en Deandre Ayton waren goed voor 14 punten.

Boston, dat voor het eerst dit seizoen thuis verloor met meer dan 10 punten verschil, leidt nog altijd in de Eastern Conference.

(Bron: Het Nieuwsblad/ANP)