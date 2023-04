Premium Het beste van De Telegraaf

Tour de France-apparatuur moet komende zondag nieuwe discussie uitsluiten Amstel Gold Race-directeur Van Vliet grijpt in na fotofinish-drama’s: ’Ik wil geen enkele twijfel’

Door Roy Schriemer Kopieer naar clipboard

Een jaar later won de Pool Michal Kwiatkowski ook al zo nipt van de Fransman Benoît Cosnefroy. Ⓒ ANP/ Presse Sports

AMSTERDAM - Leo van Vliet is al ruim 25 jaar koersdirecteur van de Amstel Gold Race, en wat hij in de twee eerste decennia nóóit meemaakte, was de afgelopen twee jaar realiteit: de winnaar moest door middel van de fotofinish worden aangewezen. De oud-prof ergerde zich zichtbaar aan de rommelige gang van zaken en greep in. „Ergens hoop ik dat het weer zo spannend wordt, want we zijn er nu gewoon klaar voor.”