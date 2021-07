Goud zo goed als binnen voor Kiran Badloe na verder akelige dag voor zeilploeg

In het klassement na twaalf races staat de 26-jarige Badloe na de vierde wedstrijddag voor de kust van Enoshima bovenaan, met 19 punten voorsprong op de nummer 2, de Fransman Thomas Goyard.

In het klassement na twaalf races staat Badloe bovenaan, met 19 punten voorsprong op de nummer 2, de Fransman Thomas Goyard (33-52). In de medalrace hoeft de Nederlander alleen maar de finish te halen om zijn voormalige trainingsgenoot Dorian van Rijsselberghe op te volgen als olympisch kampioen. Van Rijsselberghe was zowel in Londen (2012) als in Rio (2016) ook voor de medalrace al nagenoeg zeker van het goud.

In de medalrace met tien deelnemers en dubbele punten kan Goyard maximaal 2 punten pakken. Badloe krijgt er 20 punten bij als hij als laatste finisht. De 26-jarige windsurfer, de wereldkampioen van de afgelopen drie jaar, is zonder diskwalificatie dus niet meer te achterhalen.

Schrapresultaat

Badloe won vijf van de twaalf reguliere races. Hij werd maandag in de vijfde wedstrijd gediskwalificeerd, omdat hij zijn Italiaanse tegenstander Mattia Camboni niet genoeg ruimte zou hebben gegeven bij een bovenboei. Het betekende het zogeheten schrapresultaat voor de windsurfer, die verder steevast voorin voer. Een zevende plaats op de openingsdag is zijn slechtste resultaat.

Dorian van Rijsselberghe

Badloe won de onderlinge strijd met Van Rijsselberghe om het olympische startbewijs voor Tokio. De twee vrienden, die samen trainden onder leiding van coach Aaron McIntosh, hadden hun eigen selectieprocedure opgezet. Degene die op de WK’s van 2018, 2019 en 2020 het beste zou presteren, zou het ticket krijgen. Badloe won die ’broederstrijd’. Van Rijsselberghe (32) besloot na het door Badloe gewonnen WK van 2020 direct z’n carrière te beëindigen.

Lilian de Geus weet nu al dat ze Tokio met lege handen zal verlaten. Ⓒ REUTERS

Lilian de Geus

Lilian de Geus is met de medalrace nog te gaan, kansloos geworden voor de medailles in de RS:X-klasse.

Ze finishte in de twaalfde race als vierde, maar liep nauwelijks in op de top 3 in het klassement. De Geus was eerder op de dag in de tiende race als negende geëindigd en in de elfde race als vijfde.

Voorafgaand aan de medalrace staat de drievoudig wereldkampioene vijfde met 60 punten. Dat is een onoverbrugbare achterstand van 24 punten op de Franse Charline Picon die derde staat. De Chinese Yunxiu Lu gaat met 30 punten aan de leiding.

Marit Bouwmeester ging de mist in tijdens zwartevlagsituatie. Ⓒ HH/ANP

Marit Bouwmeester

Voor Marit Bouwmeester wordt het ook steeds lastiger om een medaille te veroveren. De regerend olympisch kampioene in de Laser Radial werd in de zevende race gediskwalificeerd na een valse start. In de achtste race kwam ze als zevende over de finish. Ze zakte daardoor in het klassement van de derde naar de zevende plaats.

Afrodite Zegers en Lobke Berkhout

Zeilsters Afrodite Zegers en Lobke Berkhout in de 470-klasse hebben hun draai ook nog niet gevonden in het water rond het eiland Enoshima. Het duo eindigde als achtste in de derde race en als elfde in de vierde race. Daarmee staan ze veertiende in het klassement op ruime afstand van de medailles.

In de 49er kwamen Bart Lambriex en Pim van Vugt tot een achtste en negende plaats in races 5 en 6. Het duo zakte daardoor naar de zesde plaats in het klassement.

Annemiek Bekkering en Annette Duetz

Annemiek Bekkering en Annette Duetz wonnen woensdag twee races in de 49erFX-klasse. Het Nederlandse duo zegevierde in de vierde en de zesde race. In de vijfde heat eindigde het tweetal als zesde.

In de tussenstand staan Bekkering en Duetz tweede met 18 punten. De Britse vrouwen Charlotte Dobson en Saskia Tidey leiden met 13 punten. Het Spaanse duo Tamara Echegoyen Dominguez/Paula Barcelo Martin is derde met 20 punten.

Bekijk hier het volledige olympische programma.