Abdi Nageeye stapt op WK kilometer voor finish uit marathon

Goud in het Amerikaanse Eugene was er voor Tamira Tola, die een tijd van 2.05.36 liep. Dat betekende een kampioenschapsrecord. Op acht kilometer van de streep liep de Ethiopiër weg uit een klein groepje. Vorig jaar schreef Tola de marathon van Amsterdam op zijn naam. Zijn landgenoot Geremew pakte het zilver. Brons was er voor de Belg Bashir Abdi.

Bert van Vlaanderen is tot nu toe de enige Nederlandse atleet die ooit een medaille wist te behalen op de WK atletiek. Hij won brons in 1993 in Stuttgart.

Olympisch kampioen Eliud Kipchoge uit Kenia was er niet bij; de wereldrecordhouder kiest voor de marathon van Berlijn in het najaar.