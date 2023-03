Premium Het beste van De Telegraaf

Verbaasde Fraser over fysieke aanvaring Van Seumeren met Klaiber: ’Diezelfde heren zitten er nu anders in’

UTRECHT - De woede-uitbarsting van clubeigenaar Frans van Seumeren zaterdag in de kleedkamer van FC Utrecht na de 1-2 nederlaag tegen Go Ahead Eagles dreunt na bij de club uit de Domstad. Met name de aanvaring van Van Seumeren met Sean Klaiber, waarbij het fysiek werd en meerdere spelers tussenbeide moesten komen, houdt de gemoederen bezig. Ook voormalig FC Utrecht-trainer Henk Fraser kijkt op van het incident. Hij moest eerder dit seizoen het veld ruimen, omdat de directie het niet accepteerde dat hij bij een woordenwisseling op het trainingsveld Amin Younes bij de keel greep.