Keert Cristiano Ronaldo terug naar Real Madrid? ’Eén telefoontje en hij komt’

Cristiano Ronaldo Ⓒ ANP/HH

TURIJN - Cristiano Ronaldo (36) vertoeft momenteel in Turijn. Logisch, want hij voetbalt voor Juventus, maar woensdagavond speelt CR7 er met Portugal tegen Azerbeidzjan in de WK-kwalificatiecampagne. Leuk, maar op de persconferentie voor de wedstrijd werd er toch vooral gesproken over de toekomst van Ronaldo. Blijft hij bij de Oude Dame of niet?