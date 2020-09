Cristiano Ronaldo kan tien man van Juventus niet voldoende redden tegen AS Roma

Jordan Veretout schoot de thuisploeg in de 31e minuut op 1-0 uit een strafschop. Roma had die strafschop gekregen na hands bij Andrien Rabiot. Ook Juventus kreeg een strafschop wegens hands. Cristiano Ronaldo maakte gelijk. Maar Roma ging na een snelle aanval dankzij Veretout toch met een voorsprong de rust in.

In de tweede helft was het opnieuw Ronaldo die de stand gelijk trok. De Portugese sterspeler timede goed en kopte een voorzet van Douglas Costa achter doelman Antonio Mirante. Juventus stond toen al even met tien man, omdat Rabiot na de tweede gele kaart van het veld was gestuurd.

Matthijs de Ligt ontbrak bij Juventus omdat hij herstellende is van een schouderoperatie. Justin Kluivert bleef bij Roma de hele wedstrijd op de bank.