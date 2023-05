Ongevaccineerde Djokovic weer welkom in VS: Serviër kan strijden om vierde US Open-titel

Novak Djokovic. Ⓒ ANP/HH

Novak Djokovic mocht begin dit jaar deelnemen aan de Australian Open, nadat hij in 2022 geweigerd werd door de regering van het land vanwege zijn vaccinatiestatus. In navolging daarvan lijkt hij deze zomer ook weer welkom op de US Open, waar hij al drie keer de beste was.