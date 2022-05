VIDEO Zlatan Ibrahimovic speecht als een koning na landstitel AC Milan

„Haal iedereen naar binnen. Rustig maar, jongens. Ik ga mijn vertrek niet aankondigen”, sprak het oermens uit Zweden, die voor de 12e keer in zijn loopbaan kampioen was geworden. Vervolgens volgden er een aantal zinnen waarin hij zijn ploeggenoten bedankte en een aantal andere betrokkenen.

Om anderhalve minuut later af te sluiten met: ,,Doe me nu een lol, en vier het als kampioenen, want niet alleen Milaan is van AC Milan, maar heel Italië is nu van AC Milan.” Vervolgens gooide de oud-Ajacied een tafel omver.

