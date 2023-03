Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor mogen later instromen op Indian Wells

Van de Zandschulp (27) is op de 33e plaats de eerste Nederlander op de mondiale ranking, maar Griekspoor is hem de afgelopen weken dicht genaderd. De 26-jarige Noord-Hollander staat nog maar drie plaatsen onder Van de Zandschulp.

Uit de mondiale top 10 ontbreken Novak Djokovic en Rafael Nadal in Indian Wells. De Servische nummer 1 mag niet meedoen omdat hij weigert zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, iets wat wel nog steeds verplicht is om de Verenigde Staten in te kunnen komen. Nadal, afgezakt naar de negende plaats, trok zich vanwege een blessure terug.

Van de Zandschulp treft in de tweede ronde de winnaar de partij tussen Ilja Ivasjka uit Belarus en de Rus Roman Safioellin. De Veenendaler versloeg Ivasjka afgelopen maand in Doha. Griekspoor krijgt de winnaar van het duel tussen de Braziliaan Thiago Monteiro en Guido Pella uit Argentinië tegenover zich.

Bij de mannen is de Spanjaard Carlos Alcaraz, nummer 2 van de wereld, bij afwezigheid van Djokovic als eerste geplaatst. De vrouwen tennissen tot en met 19 maart ook in Indian Wells. Iga Swiatek voert de plaatsingslijst aan. De 21-jarige Poolse zegevierde vorig jaar op het toptoernooi in Californië.

