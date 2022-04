Premium Het beste van De Telegraaf

Tiende bondscoach met nieuwe termijn Terugkeer Koeman bij Oranje geen garantie op succes

Ronald Koeman dirigeert in zijn eerste periode als bondscoach. Ⓒ ANP/HH

De KNVB maakte bekend dat Ronald Koeman vanaf 1 januari 2023 voor de tweede keer bondscoach wordt van het Nederlands elftal. Het is in de vaderlandse situatie gerust een trend te noemen dat een bondscoach van Nederland voor de tweede of zelfs een derde keer de belangrijkste trainersfunctie in ons land bekleedt. Het begon al voor de Tweede Wereldoorlog met Bob Glendenning. Koeman is de tiende in de rij. De bondscoach als herintreder is niet altijd een garantie voor succes, zo wijzen de resultaten uit.