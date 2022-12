Premium Het beste van De Telegraaf

COLUMN Albers: ’Pijn straf Red Bull pas gedurende 2023 duidelijk’

Max Verstappen kende een ongekend succesjaar en zal gebrand zijn om in 2023 te strijden voor zijn derde wereldtitel in de Formule 1. Columnist Christijan Albers denkt dat de iets veranderde regels voor komend seizoen Red Bull zullen raken, maar heeft tegelijkertijd veel vertrouwen in de kennis en kunde bij het topteam én in de klasse van Verstappen. Albers, de Nederlander met de meeste races in de koningsklasse na Verstappen en diens vader Jos, gaat in zijn laatste column van 2022 ook uitgebreid in op de wisseling van de wacht bij Ferrari.