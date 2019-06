Live WK voetbal: Oranje vlak na rust weer op voorsprong

Het stadion in Valenciennes zit vol enthousiaste Oranje-fans.

De Oranje Leeuwinnen trappen vanmiddag om 15:00 uur af in Valenciennes voor hun tweede duel op het WK voetbal. Volg de strijd met Kameroen hier live, aan de hand van update van onze verslaggevers Lars van Soest die in Frankrijk ter plekke is.