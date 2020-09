Robin Gosens ziet mooi debuut vervliegen bij Duitsland

Timo Werner maakte in de 51e minuut het openingsdoelpunt in Stuttgart. De aanvaller deed dat op aangeven van Robin Gosens, die debuteerde bij Duitsland. Gosens, die bij Atalanta Bergamo speelt, bezit naast het Duitse ook een Nederlands paspoort. De linkermiddenvelder annex verdediger kwam eerder uit voor Heracles Almelo.

Vanwege het door het coronavirus pas onlangs afgesloten vorige seizoen ontbraken bij beide landen spelers. Bij Duitsland verdedigde Kevin Trapp van Eintracht Frankfurt het doel. Manuel Neuer kreeg rust en Marc-André ter Stegen is geblesseerd. Gosens mocht direct de gehele wedstrijd meedoen.

Invaller Ansu Fati dacht Spanje in de blessuretijd van de tweede helft met zijn hoofd langszij te brengen, maar die treffer werd afgekeurd omdat daar een overtreding aan voorafging. In de vijfde minuut van de extra tijd viel de 1-1 alsnog. José Luis Gayá werkte de bal in het doel.

In de andere wedstrijd in groep 4 van divisie A was Oekraïne in Lviv te sterk voor Zwitserland: 2-1. Andri Jarmolenko opende na een kwartier spelen de score. Haris Seferovic maakte kort voor rust gelijk. Het winnende doelpunt kwam halverwege de tweede helft op naam van oud-PSV'er Oleksandr Zintsjenko.

John van ’t Schip

Bondscoach John van 't Schip speelde gelijk met Griekenland. De uitwedstrijd tegen Slovenië eindigde zonder doelpunten.

Het was voor het eerst sinds lange tijd dat Griekenland weer in actie kwam. Van 't Schip slaagde er niet in zich met het land te plaatsen voor het Europees kampioenschap, dat vanwege het coronavirus met een jaar werd uitgesteld.

Griekenland komt uit in groep 3 van divisie C van de Nations League, het derde niveau. Moldavië en Kosovo zitten ook in die poule. Die twee landen speelden donderdag ook gelijk: 1-1.