Nederland pakt goud op team relay bij WK veldrijden

Het betreft een gemengde estafette waarbij drie renners en drie rensters uit verschillende categorieën in actie komen. Het was voor het eerst dat de internationale wielrenunie UCI er een officiële wereldtitel aan verbond. Vorig jaar was het nog een testwedstrijd, gewonnen door Italië.

Namens Nederland kwamen Tibor del Grosso, Guus van den Eijnden, Lauren Molengraaf, Leonie Bentveld, Fem van Empel en Ryan Kamp in actie. Het zilver ging naar Groot-Brittannië, brons was voor België.

Van Empel is zaterdag samen met landgenote Puck Pieterse de topfavoriet bij de elitevrouwen. De elitemannen, met Mathieu van der Poel, strijden zondag om de wereldtitel.