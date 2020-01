Guardiola reageert op ’bunga-bunga’-feestje Manchester City-spelers: ’Dat is leuk’

,,Ik wist ervan. Ik vind het leuk als ze samen zijn buiten het voetbal om. Soms doen ze dat thuis en soms in een restaurant, zoals nu. Dat is leuk”, zei de Spanjaard desgevraagd op een persconferentie over het feestje na de 6-1 zege. Of Guardiola ook wist wie er daadwerkelijk op de gastenlijst stonden, is niet bekend.

Het festijn vond plaats in een luxe hotel en spa, schreef de Daily Mail, in het Mere Golf Resort om precies te zijn, een kuuroord met kasteelachtige uitstraling in het rustieke plaatsje Knutsford, met golfbanen, bubbelbaden en piekfijne kamers.

De vrouwen werden vorige week zondag ingevlogen. Op dat moment had Manchester City net met 1-6 gewonnen van Aston Villa. Sergio Agüero scoorde drie keer. Gezien de stand op de ranglijst is weliswaar geen reden voor hosanna-stemming – City staat 14 punten achter op Liverpool – maar blijkbaar was dat minder belangrijk. Welke spelers precies deelnamen, wordt niet vermeld.

Voor volgers van de op Instagram doorgaans schaars geklede dames werd echter al snel duidelijk dat in de buurt van Manchester een feestje moest zijn gegeven met weinig verhullende scènes. Veel modellen hebben hun reis vastgelegd. Een van de jongedames maakte foto’s van de luchthaven. Anderen maakten video’s in het spa-resort. Ze relaxten, gekleed in glamourkledij. Ene Marta Tejada ontkurkte een champagnefles.