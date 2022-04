Droomscenario lonkt voor Karsdorp in Conference League

Lorenzo Pellegrini nam na een kwartier spelen de openingsgoal voor zijn rekening. De middenvelder van AS Roma liep goed weg achter de laatste linie van de Engelsen en kreeg de bal op maat van Nicola Zalewski. Leicester-doelman Kasper Schmeichel zag er bij de Romeinse treffer niet goed uit, want Pellegrini schoot door de benen van de Deense goalie raak.

Leicester, dat in de kwartfinale PSV had uitgeschakeld door in Eindhoven te zegevieren, kwam halverwege de tweede helft langszij via Ademola Lookman. Mochten Roma en Feyenoord allebei de finale halen, dan betekent dat een bijzonder speciale wedstrijd voor Rick Karsdorp, die in het King Power Stadium de volle negentig minuten speelde. De rechtsback stapte in de zomer van 2017, net nadat hij met Feyenoord landskampioen was geworden, over naar AS Roma.