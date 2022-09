Serena Williams vliegt eruit bij afscheid van US Open

Williams speelde waarschijnlijk haar laatste wedstrijd voor een uitzinnige menigte in het Arthur Ashe Stadium, het grootste tennisstadion ter wereld. De voormalig nummer 1 van de wereld speelde deze week al haar wedstrijden op primetime. Telkens werd ze als een ster ontvangen en betrad ze de baan in een glinsterende jurk. Op schermen werden meerdere eerbetonen getoond.

Kort na het einde van de wedstrijd schreef US Open „woorden kunnen niet omschrijven wat Serena voor ons allemaal betekend heeft” op Twitter.

Ajla Tomljanovic maakt een einde aan het toernooi van Serena Williams. Ⓒ ANP/HH

23-voudig grandslamwinnares Williams maakte drie weken geleden bekend dat ze toe was aan een nieuwe fase van haar leven. „Ik heb nooit van het woord pensioen gehouden. Ik wil jullie vertellen dat ik evolueer, weg van tennis, naar andere dingen die belangrijk voor me zijn. Ik ga genieten van de komende weken”, zo liet ze optekenen door Vogue.

Afscheid of toch niet?

Een specifiek afscheidstoernooi noemde ze niet, maar de afgelopen weken werd aangenomen dat de US Open haar laatste toernooi zou zijn. „Ik ben daar behoorlijk vaag over geweest, hè? Ik blijf vaag, want je weet het nooit”, zei ze eerder deze week nog.

23 grandslams

Williams deed al in 1998 voor het eerst mee aan een grandslamtoernooi en was in 1999 al de beste op de US Open. Ze won het toernooi liefst zes keer. Op Wimbledon en de Australian Open was ze zeven keer de beste en Roland Garros schreef ze drie keer op haar naam.

Williams wil zich nu onder meer gaan richten op de uitbreiding van haar gezin. „Ik moet me focussen op het moederschap, mijn spirituele doelen en eindelijk een andere Serena ontdekken.” Ze wil ook meer tijd besteden aan haar organisatie Serena Ventures, waarmee ze kansarmen in de samenleving steunt.