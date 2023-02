Menno Vloon en Rutger Koppelaar verrassen in Torun

Door Eric Roeske Kopieer naar clipboard

Menno Vloon op archiefbeeld Ⓒ ANP/HH

Menno Vloon en Rutger Koppelaar waren de Nederlandse verrassingen van de avond tijdens de Copernicus Cup, een internationale indoorwedstrijd in het Poolse Torun. Koppelaar vloog hoger dan ooit met zijn polsstok. Nadat hij eerst met 5,77 meter zijn indoor persoonlijk record van 5,75 meter uit 2020 verbeterde, wist de 29-jarige atleet even later ook over 5,82 meter te springen.