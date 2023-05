Max Verstappen ook de snelste in laatste training, Lewis Hamilton crasht

Op het steeds sneller wordende asfalt noteerde Verstappen een rapste rondetijd van 1.12,776. Hij was daarmee een fractie sneller dan teamgenoot Sergio Pérez. Aston Martin-coureur Lance Stroll kwam tot de derde tijd.

In de slotfase van de training werden de snelste tijden niet meer verbeterd. Zo had Verstappen wat last van verkeer en zorgde een stilvallende Kevin Magnussen (Haas) voor een virtual safety car.

De training werd ook voortijdig beëindigd na een crash van Lewis Hamilton, die de nieuwe voorwielophanging van zijn Mercedes beschadigde. Hamilton had daarvoor juist de snelste eerste sectortijd van de dag gereden. Nyck de Vries kwam niet verder dan de twintigste en langzaamste tijd.

De altijd spannende en cruciale kwalificatie in Monaco begint zaterdagmiddag om 16.00 uur. Verstappen was op vrijdag ook al de snelste in de tweede training, nadat hij nog worstelde in de eerste sessie.