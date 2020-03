Japanse premier Abe belt met IOC-voorzitter Bach over mogelijk uitstel Olympische Spelen

De internationale druk om de Spelen vanwege de coronapandemie niet deze zomer te houden, neemt steeds verder toe. Diverse landen hebben al aangekondigd het evenement te boycotten als het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vasthoudt aan de geplande periode van 24 juli tot en met 9 augustus. Ook veel mondiale sportbonden en sporters pleiten voor uitstel.

De Japanse premier Shinzo Abe heeft dinsdag om 12.00 uur Nederlandse tijd telefonisch contact met IOC-voorzitter Thomas Bach over mogelijk uitstel van de Olympische Spelen vanwege het coronavirus.

De Japanse regering onderhandelt met het IOC over uitstel van de Spelen in Tokio met maximaal een jaar, meldt de Japanse krant Sankei. Volgens een regeringsmedewerker, die anoniem wordt opgevoerd, zullen de Spelen uiterlijk een jaar worden opgeschoven.

Het IOC maakte zondag bekend dat binnen vier weken een beslissing wordt genomen over het al dan niet uitstellen van de Spelen, maar de druk op het IOC en Japan voor een snelle beslissing neemt met de dag toe. Het vooraanstaande IOC-lid Dick Pound liet in een interview maandag weten dat de Spelen zullen worden uitgesteld. „Het staat nog niet vast hoe we verder gaan, maar de Zomerspelen gaan niet op 24 juli van start, dat weet ik wel”, zei hij.