Messi kondigt forse salarisverlaging van Barça-spelers aan

Er was de afgelopen dagen flink wat kritiek neergedaald op de selectie van de Spaanse landskampioen. Vooral de (bestbetaalde) kopstukken van de Catalaanse grootmacht kregen het flink te verduren.

Dit noopte Messi tot een verklaring op zijn officiële Instagram-account. „Er is veel gezegd en geschreven over onze salarissen tijdens de estado de alarma (de in Spanje afgekondigde noodtoestand, red.)”, zo begint de zesvoudig winnaar van de Gouden Schoen zijn verklaring.

Irritatie

„Allereerst wil ik duidelijk maken dat het altijd onze bedoeling is geweest om salaris in te leveren”, vervolgt de 32-jarige Argentijn. „Omdat we volledig begrijpen dat dit een uitzonderlijke situatie is en wij altijd de eersten zijn die de club altijd hebben geholpen wanneer daar om gevraagd werd, vaak ook op eigen initiatief als de situatie er in onze ogen om vroeg.”

Het irriteert Messi dat er van de club uit druk op de spelers werd uitgevoerd om financiële concessies te doen, zegt hij. „Omdat we altijd al wisten dat we salaris gingen inleveren. Dat dit een paar dagen vertraging heeft opgelopen, komt omdat we naar een juiste manier zochten om ons steentje bij te dragen én om de mensen binnen de club te helpen die het meest door de situatie zijn getroffen en de steun het meest nodig hebben.”

70 procent

Noem dat steentje maar gerust een gigantisch rotsblok, gezien het genereuze aanbod van Messi en Frenkie & co. „Wij hebben besloten om 70 procent van ons salaris in te leveren, zolang de noodsituatie duurt. Daarnaast zullen we ook bijdragen aan een fonds, zodat de medewerkers van onze club een salaris voor de volle 100 procent krijgen uitgekeerd.”

Messi sloot zijn mededeling af met een groet aan de culés, de Barça-supporters: „Ik wens jullie, al diegenen die getroffen zijn en thuis geduldig wachten tot de pandemie voorbij is, veel kracht in deze loodzware tijden. We zullen hier snel uitkomen, maar we moeten het wel mét elkaar doen.”