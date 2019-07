Hamilton zet vraagtekens bij keuzes Formule 1-circuits

„Wij weten beter dan wie ook op welke circuits je kunt inhalen en welke niet”, zei hij na zijn zege in de Britse Grand Prix. Die race op circuit Silverstone was er een vol spannende inhaalacties.

„Maar er zijn circuits waar je niet meer kunt doen dan in een treintje achter elkaar rijden en de Formule 1 heeft voor de toekomst circuits geselecteerd waar het niet geweldig racen is. De vraag is wat ze willen: saaie races in een land alleen om daar maar een race te hebben óf spektakel zoals we hier op Silverstone hebben gezien?”

Hamilton noemde geen namen van circuits, maar voor volgend jaar is onder meer het circuit van Zandvoort toegevoegd aan de kalender. Van dat circuit is bekend dat inhalen er bijzonder lastig is. De andere nieuwkomer is een stratenrace in de Vietnamese hoofdstad Hanoi.

Input

Hamilton stelde voor dat coureurs ook inspraak krijgen bij het aanbrengen van verbeteringen bij bestaande circuits. Zijn Finse teamgenoot bij Mercedes, Valtteri Bottas, viel hem bij. „Veel circuits op de huidige kalender worden gekozen om politieke redenen en geld en dat is jammer, want wij coureurs houden van racen. We willen dan ook graag onze input geven bij de circuitkeuze, want wij zitten in de auto en weten welke circuits geschikt zijn om te racen.”

Voorzitter Jean Todt van de internationale autosportfederatie FIA was ook op Silverstone, waar een nieuw vijfjarig contract werd getekend. De Fransman opperde dat de kwaliteit van de circuits belangrijker is dan het aantal races. De Formule 1 telt nu 21 races, maar wil dat aantal in de komende jaren uitbreiden.