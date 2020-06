Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt zien wissel tussen ploeggenoten

Over de deal wordt al weken gespeculeerd. Arthur arriveerde in de nacht van zaterdag op zondag in Turijn, om daar de medische keuring te ondergaan.

De 23-jarige international had eerder op de avond als invaller nog een paar minuten meegedaan bij Barcelona in de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo (2-2).

FC Barcelona-spelers Lionel Messi, Arthur en Frenkie de Jong. Ⓒ EPA

De Catalaanse voetbalclub betaalde twee jaar geleden in totaal zo’n 40 miljoen euro om Arthur over te nemen van Grêmio. Na de komst van Frenkie de Jong, vorig jaar, is Arthur niet meer verzekerd van een basisplaats.

De 30-jarige Pjanic speelt sinds 2016 voor Juventus, waarmee hij drie jaar op rij kampioen werd. De Bosnische teamgenoot van Matthijs de Ligt kwam eerder uit voor onder meer Olympique Lyon en AS Roma.