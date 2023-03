Premium Het beste van De Telegraaf

’Ze hitsen elkaar op’ Wat is er ’loos’ met Mathieu van der Poel en Wout van Aert?

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Het is dit wielerseizoen nog even wachten op vuurwerk van ’MvdP’ en zijn Belgische rivaal Wout van Aert. Ⓒ FOTO’S ANP/HH

LIDO DI CAMAIORE - Ze zijn normaal gesproken de uitblinkers, vedettes waar de rest van het peloton hijgend bij in het wiel zit. Mathieu van der Poel en Wout van Aert behoren tot de buitencategorie wielrenners, maar de start van hun wegseizoen is allesbehalve flitsend. MvdP kwam zaterdag als vijftiende over de streep in Strade Bianche en deed het slechts één plekje beter tijdens de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico. Zijn aartsrivaal Van Aert behoorde tot de favorieten voor ritwinst, maar de Belg was pas terug te vinden op plaats 45 in de uitslag.