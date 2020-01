Het wonder van Griekspoor: ’Ik zei tegen mijn vader: ik kom naar huis’

Tallon Griekspoor Ⓒ Hollandse Hoogte

MELBOURNE - „Ik zei tegen mijn vader: ’Ik kom naar huis, want dit heeft geen zin’”, bekent Tallon Griekspoor dat zijn debuut op een grandslamtoernooi aan een zijden draadje hing. „Vlak voordat de kwalificaties begonnen, had ik zo’n pijn in mijn schouder dat ik mijn arm bijna niet eens omhoog kreeg.” Toch wist hij zich met drie zeges op rij te plaatsen voor het hoofdtoernooi van het Australian Open, waar hij dinsdag in de eerste ronde tegen de als 29 geplaatste Amerikaan Taylor Fritz speelt.