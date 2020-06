Sergio Ramos, de goaltjesdief die Ronald Koeman onttroonde

Sergio Ramos. Ⓒ REUTERS

Sergio Ramos behaalde zondagavond een bijzondere mijlpaal in zijn carrière. De aanvoerder van Real Madrid benutte een strafschop, waarmee hij de meest scorende verdediger in de geschiedenis van het Spaanse topvoetbal werd. Het is alweer de volgende kroon op het werk van de Spanjaard.